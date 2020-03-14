مختص لـ”المواطن”: لهذا السبب ممرضات “وهان” قصصن شعورهن

2020-03-14

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- كوالالمبور

منذ انتشار فيروس كورونا في الصين سجلت مدينة “وهان” العديد من القصص المؤثرة والمحزنة، ومن هذه القصص المؤثرة قيام معظم الممرضات بقص شعورهن بدافع التفرغ للمرضى وعدم إضاعة الوقت في غسل الشعر وتسخير كل الدقائق في خدمة المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء ليعودوا سالمين إلى الحياة بعد أن تغلغل فيروس ” كوفيد ١٩ ” في أجسادهم.

والسؤال الذي يدور في أذهاننا هو: هل قيام الممرضات بقص شعورهن هو إجراء صحي ؟

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ويقول الباحث الاجتماعي الصحي طلال محمد الناشري لـ”متابعات الخليج 365“، لا يدخل قص الشعر ضمن الإجراءات الصحية لفيروس كورونا، إذ إن هناك إجراءً صحياً يتطلب تغطية الرأس والفم والأنف بأقنعة صحية معروفة، ولكن ما قامت به الممرضات الصينيات هو عمل إنساني بدافع التضامن مع المرضى والتفرغ الكامل لخدمة هذه الفئة التي تعاني ويلات الفيروس الشرس، وإيماناً منهن بأن عامل الوقت مهم في الصرح الطبي؛ لذا فضلن قصّ شعورهن حفاظاً على الوقت وعدم إضاعته في غسله أو تمشيطه أو ترتيبه.

الناشري خلص إلى القول: ” هذه لفتات إنسانية لها أبعاد اجتماعية عديدة تترجم معاني التعاطف والتلاحم مع المرضى والشعور بما يعانون منه على الأسرة البيضاء”.

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