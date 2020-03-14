2020-03-14

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 10 حالات

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت وزارة الصحة العامة بأفغانستان اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصلت إلى عشر حالات منها خمس حالات في إقليم هيرات وثلاث في إقليم سامانجان وواحدة في إقليم كابيسا وواحدة في إقليم بلخ.

وأجرت الوزارة اختبارات لـ181 حالة مشتبهًا بها حيث تبين إصابة 10 بالفيروس وخلو 171 من الفيروس.

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