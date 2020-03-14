الحصيني: أمطار غزيرة بمعظم المناطق.. على الجميع توخي الحذر

2020-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار رعدية غزيرة على أغلب مناطق المملكة خلال اليومين القادمين.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة المطرية تشمل: مناطق تبوك ومكة والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان.

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وأضاف أن اليوم متوقع تقدّم موجة برد متوسطة القوة، وانخفاض يتراوح ما بين 4 إلى 7 على مكة والمدينة الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وأشار إلى أن غداً الأحد تتقدم الموجة إلى القصيم ثم الرياض فالشرقية، مدة يومين، ثم ارتفاع في الحرارة فانخفاض، مهيباً بالجميع توخي الحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق(تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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