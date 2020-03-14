، 3 نساء وصراخ ثم تهجّم وفرار.. رواية رسمية لـ"ولادة سيدة داخل سيارة بالدمام" ،

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تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ولدت رضيعها داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ حيث تبين أن زوج السيدة غير سعودي وقام بالتهجم على الطاقم الطبي ولاذ بالفرار عند استدعاء الأمن، وتم استدعاء الجهات الأمنية لتسجيل الواقعة.
"الخليج 365" تواصلت مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الذي أكد أن مقطع الفيديو المتداول حول ولادة سيدة في مركبة زوجها أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ حدث ظهر يوم الجمعة 13 مارس 2020م؛ حيث إن زوج السيدة -غير سعودي الجنسية- حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهراً برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.
وتابع المجمع: "دخلت إحداهن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، وعند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك، وقامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي -كما هو موضح في مقطع الفيديو- رغم وجود الأنظمة التي تمنع ذلك".
وأضاف: "عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص".
وتؤكد إدارة المستشفى أن أهلية العلاج هي حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:35 PM
تكشفها "الخليج 365" وفق "صحي الشرقية الأول": تسجيل محضر ورفض تأليب الرأي العام
تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ولدت رضيعها داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ حيث تبين أن زوج السيدة غير سعودي وقام بالتهجم على الطاقم الطبي ولاذ بالفرار عند استدعاء الأمن، وتم استدعاء الجهات الأمنية لتسجيل الواقعة.
"الخليج 365" تواصلت مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الذي أكد أن مقطع الفيديو المتداول حول ولادة سيدة في مركبة زوجها أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ حدث ظهر يوم الجمعة 13 مارس 2020م؛ حيث إن زوج السيدة -غير سعودي الجنسية- حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهراً برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.
وتابع المجمع: "دخلت إحداهن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، وعند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك، وقامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي -كما هو موضح في مقطع الفيديو- رغم وجود الأنظمة التي تمنع ذلك".
وأضاف: "عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص".
وتؤكد إدارة المستشفى أن أهلية العلاج هي حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض؛ وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.
، 3 نساء وصراخ ثم تهجّم وفرار.. رواية رسمية لـ"ولادة سيدة داخل سيارة بالدمام" ،
المصدر : الخليج 365
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