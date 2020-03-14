، مسؤول إيراني: تفشي كورونا في كرمانشاه وصل المستوى الأحمر ،

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أكد رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران محمود رضا مرادي؛ أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، معلنًا وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشيونال – عربي".
وكانت وكالة إيران للأنباء "إرنا" ذكرت، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان؛ في محاولة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وإيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين؛ حيث تسبّب في وفاة 514 شخصًا، وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.إيران فيروس كورونا الجديد
مسؤول إيراني: تفشي كورونا في كرمانشاه وصل المستوى الأحمرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-14
أكد رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران محمود رضا مرادي؛ أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، معلنًا وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشيونال – عربي".
وكانت وكالة إيران للأنباء "إرنا" ذكرت، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان؛ في محاولة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وإيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين؛ حيث تسبّب في وفاة 514 شخصًا، وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:27 AM
قوات الأمن تجهز لإخلاء الشوارع.. 11 ألف إصابة و514 وفاة
أكد رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران محمود رضا مرادي؛ أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، معلنًا وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران إنترناشيونال – عربي".
وكانت وكالة إيران للأنباء "إرنا" ذكرت، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان؛ في محاولة للتصدّي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وإيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين؛ حيث تسبّب في وفاة 514 شخصًا، وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.
، مسؤول إيراني: تفشي كورونا في كرمانشاه وصل المستوى الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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