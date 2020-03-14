، "الكثير سيفقد أحبابه" .. صدمة "جونسون" تبلور تصدّي السعودية لـ "كورونا": نموذج ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل من رواد مواقع التواصل تنقله "c.n.n" .. و"الصحة العالمية": أوروبا "بؤرة وباء"

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ حول وضع بلاده أمام انتشار فيروس كورونا، وأن "الكثير سيفقدون أحبابهم"، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعنونت "سي إن إن" الأمريكية تقريراً لها عن الواقعة، اليوم، بتصريح رئيس الوزراء البريطاني، بأن "الكثير سيفقد أحبابه" بسبب #فيروس_كورونا، فيما قارن البعض بين نموذج السعودية الإيجابي وأسلوب "جونسون" في التعاطي مع الأزمة بالصدمة.

وتابعت الشبكة الأمريكية: قال جونسون في تصريحاته: "هذه أسوأ أزمة صحية في العصر الحديث، يقارنه البعض بالإنفلونزا الموسمية، -مع الأسف- هذا ليس صحيحاً، بسبب نقص المناعة، ببساطة هذا المرض أكثر خطورة، وسينتشر بشكل أكبر، ويجب عليَّ أن أرفع المستوى مع الرأي العام البريطاني. مزيدٌ من العائلات ستفقد أحباءهم قبل أن يحين وقتهم".

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، الجمعة، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس؛ أنه "يتم الإبلاغ عن حالات أكثر كل يوم مما تمّ الإبلاغ عنه في الصين في ذروة تفشي الوباء"، مشيراً، في المؤتمر الصحفي اليومي حول فيروس كورونا المستجد، إلى أن هناك 132 ألف حالة إصابة بالمرض من 123 دولة وإقليم، إضافة إلى 5 آلاف وفاة حتى الآن.

ونقلت "سي إن إن" في استعراضها لتفاعل "السوشيال ميديا" مع تصريحات "جونسون" عن المغرّد سلطان المهوس، قوله: "في أزمة #كورونا يمكن متابعة الأساليب الإعلامية التي اتخذتها الدول أمام مواطنيها والعالم، بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية استخدم أسلوب الصدمة لتوحيد الانتباه الجمعي دون تراخٍ، وفي #السعودية تمّ اتخاذ أسلوب شراكة الجمهور عبر التدرج في خطوات الوقاية إعلامياً دون التسبّب في الذعر".

يُذكر أن السعودية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية عدة خلال الأيام الماضية شملت التعليم والفعاليات وأنشطة عدة، كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".

وقالت الوزارة إنه إضافة إلى الحالات الجديدة يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، التواصل فوراً مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أيّ شخصٍ في الاستفسار عمّا يخص الفيروس، ومشدّدة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ووفق تقرير سابق نشرته "الخليج 365"، يأتي التعامل السعودي النموذجي مع الأزمة في الوقت الذي قامت فيه بعض الدول بإخفاء أعداد حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وطرق التعامل معه، حيث اتسم التعامل السعودي مع "كورونا" بالشفافية والوضوح من قبل إعلان الحالة الأولى المكتشفة في السعودية؛ ما يدل على اهتمامٍ وحرصٍ كبيرين من الحكومة السعودية على حرص وسلامة المواطن السعودي والمقيم على أراضيها، على حد سواء.

وخصّصت السعودية لجنة من 13 وزارة يرأسها وزير الصحة، معنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم"، وهيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وترصد وزارة الصحة بشكل يومي كل التطورات عن فيروس كورونا المستجد، وتتعامل مع قيامها بحملات توعوية لكل شرائح المجتمع وتعاونها مع جميع الجهات الحكومية، واستعدت بمختبراتها ومرافقها الخاصة بالعزل لتنفيذ الفحوص والإجراءات الطبية التي تعمل على أعلى مستوى.

وخصصت الوزارة رقم (937) لأيّ استفسار بشأن الفيروس، وشاركت معلوماتها التوعوية في كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بشكلٍ مكثفٍ؛ لرفع مستوى الوعي، واعتمدت أعلى معايير البروتوكولات الطبية المطبّقة لجعل فيروس كورونا في الحد الأدنى.بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد