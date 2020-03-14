“الداخلية”: تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتباراً من صباح غدٍ الأحد

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صرح مصدر مسؤول وزارة الداخلية بأن المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية -إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة 11 من صباح غدٍ (الأحد) الموافق 15 مارس الجاري.

ولفت المصدر إلى أن فترة تعليق الرحلات الدولية تعتبر إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح أن تعليق الرحلات الدولية يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد “كوفيد19” جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

وأضاف بأنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

