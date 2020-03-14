بالأسماء.. «الصحة» تطالب القادمين من 23 دولة بالحجر المنزلي

أعلنت وزارة الصحة قائمةً ضمَّت 23 دولة، طالبت القادمين منها الالتزام بالحجر المنزلي، وتوفير إجراءات الحصول على الإجازة الطبية على تطبيق (صحتي) خلال اليومين القادمين.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، أنَّ التوجيه يشمل القادمين بدايةً من 28 فبراير الماضي وما بعده، من: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، سنغافورة، مصر، العراق، لبنان، سوريا، إيران.

ومن يوم 8 مارس الجاري وما بعده للقادمين من: فرنسا إسبانيا، إندونيسيا، سويسرا، ألمانيا.

ومن 11 مارس الجاري وما بعده، للقادمين من: بريطانيا، النمسا، الدانمارك، أمريكا، هولندا، النرويج، السويد.

وأوضحت وزارة الصحة أنَّه سيتمُّ منح إجازة طبية 14 يومًا، لكلِّ شخص ابتداءً من تاريخ الدخول.

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ولتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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