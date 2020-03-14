أمطار رعدية ورياح متربة على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار الأمطار الرعدية والرياح السطحية النشطة في مناطق: عسير، وجازان، والمدينة المنورة، والرياض.

وأضافت الهيئة في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ منطقة عسير وتشمل «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- النماص- بلقرن- بيشة- تنومة- خميس مشيط- سراة عبيده- ظهران الجنوب»، تشهد أمطارًا رعدية مصحوبةً برياح نشطة تحدُّ من الرؤية الأفقية بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تتعرَّض منطقة جازان وتشمل «الحرث- الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفا– هروب»، إلى سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة السادسة مساء.

أما منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- المدينة المنورة- المهد– خيبر» فتتعرَّض إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤثّر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الخامسة مساء.

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وتشهد منطقة الرياض «الأفلاج- الحريق- الخرج- الدرعية- الدلم- الدوادمي- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- حوطة بني تميم- رماح- شقراء- ضرما- عفيف- مرات- وادي الدواسر» أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى الساعة الخامسة مساء.

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