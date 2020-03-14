المرور:900 ريال غرامة تسيير مركبات ملوثة للبيئة بالطرق العامة

حذّر «المرور السعودي» من تسيير مركبات تُحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة دون إصلاحها؛ منعًا لتلوث البيئة.

جاء ذلك في (إنفوجراف) نشره «المرور السعودي» عبر تويتر قال فيه: «حمايةً لك وللبيئة؛ احرص على صيانة مركبتك وإصلاحها عند الضرورة».

وأوضح أن غرامة تسيير مركبات تُحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة تتراوح من 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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