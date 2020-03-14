السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى عشر حالات



كابل 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العامة بأفغانستان اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصلت إلى عشرة حالات منها خمس حالات في إقليم هيرات وثلاث في إقليم سامانجان وواحدة في إقليم كابيسا وواحدة في إقليم بلخ.

وأجرت الوزارة اختبارات لـ181 حالة مشتبهًا بها حيث تبين إصابة عشرة بالفيروس وخلو 171 من الفيروس.

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11:38ت م

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