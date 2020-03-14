السعودية اليوم / وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد



الكويت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد في تصريح له اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحًا أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما من المستشفى.

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10:16ت م

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