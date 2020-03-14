السعودية اليوم / الإكوادور تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



كيتو 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت الإكوادور الليلة الماضية تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي لمواطنة إكوادورية تبلغ 71 عامًا عادت من إسبانيا.

وهذه كانت أول إصابة بالفيروس في الإكوادور وخامس وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية.

وأشارت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو في مؤتمر صحفي إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في بلادها ارتفعت من 20 إلى 23 حالة.

كما حظرت الحكومة الإكورادورية التجمعات العامة.

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10:10ت م

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