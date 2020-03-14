

هانوي 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت حكومة فيتنام حظرًا لمدة ثلاثين يومًا على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد، والذي سيطبق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.

وقالت الخارجية الفيتنامية في بيان اليوم إن أي شخص زار تلك الدول في غضون 14 يومًا من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 47 حالةً، حيث أن هناك 20 تقريبًا منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.

// انتهى //

10:05ت م

0016





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فيتنام تعلن حظرًا لمدة شهر على دخول المسافرين الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.