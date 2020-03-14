السعودية اليوم / أمطار غزيرة ومتوسطة على القريات وطبرجل



سكاكا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي، ومحافظة طبرجل ومراكزها، النبك أبوقصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيله، ومركز عذفاء شرق مدينة سكاكا.

جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

09:35ت م

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