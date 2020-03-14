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اليمن.. أسعار العملات في المكلا.. تعرف على آخر تحديث

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 مارس 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم السبت وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 172

 

الدولار :   655

 

الدرهم :   174

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اسعار البيع

 

السعودي:   173

 

الدولار :   660

 

الدرهم :   176

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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