شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أسعار العملات في المكلا.. تعرف على آخر تحديث والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم السبت وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 172 الدولار : 655 الدرهم : 174 Advertisements اسعار البيع السعودي: 173 الدولار : 660 الدرهم : 176 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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