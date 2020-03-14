السعودية | بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي ترقية العريف الشهري إلى رئيس رقباء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:21 صباحًا, 14 مارس 2020 م المناطق _ الرياض بعد إصابته أربع مرات في الحد الجنوبي حصل العريف فايز الشهري في المدرعات بقوة نجران من عريف إلى رئيس رقباء.

ويعتبر الشهري بهذه الترقية أصغر رئيس رقباء في القوات المسلحة، وكان الشهري قد حصل على نوط الشجاعة الأول وغيرها من الأنواط وخدمته خلال خدمته التي لم تتجاوز ٦ سنوات فقط.

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