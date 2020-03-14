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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه ولله الحمد والمنّة كان واقع العواصف الرملية يومي الخميس والجمعة (أقلّ) بكثير مما كان متوقعًا، وعليه فقد أخطأت في قراءة المشهد الجوي المتوقع، وأخطأت في التنبيه والتحذير؛ وعليه أعتذر للجميع.. ومثلكم يعفو عن مثلي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "بقي 6 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، بقي على #رمضان 41 يومًا، بقي على فصل #الصيف 98 يومًا".
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة (قد) تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والغرب وشمال الوسط.. هذا والله أعلم".
وأردف: "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد (أجزاء) من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية أمطارًا خفيفة ومتفرقة.. هذا والله أعلم".حالة الطقس أمطار
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:47 AM
قال: حالة عدم استقرار جوي مستمرة اليوم والرياح غربية.. 6 أيام وينتهي الشتاء
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أنه ولله الحمد والمنّة كان واقع العواصف الرملية يومي الخميس والجمعة (أقلّ) بكثير مما كان متوقعًا، وعليه فقد أخطأت في قراءة المشهد الجوي المتوقع، وأخطأت في التنبيه والتحذير؛ وعليه أعتذر للجميع.. ومثلكم يعفو عن مثلي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "بقي 6 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، بقي على #رمضان 41 يومًا، بقي على فصل #الصيف 98 يومًا".
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح اليوم غربية نشطة (قد) تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والغرب وشمال الوسط.. هذا والله أعلم".
وأردف: "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد (أجزاء) من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض #الشرقية أمطارًا خفيفة ومتفرقة.. هذا والله أعلم".
، ومثلكم يعفو عن مثلي.. "المسند" يعتذر عن تحذير العواصف الرملية: أخطأت ،
المصدر : الخليج 365
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