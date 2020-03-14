محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": يرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت لـ 7 حالات أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى سبع حالات. وأكّد في تصريح له، اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحاً أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهما من المستشفى.الكويت فيروس كورونا الجديد الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى سبع حالات. وأكّد في تصريح له، اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحاً أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهما من المستشفى. Advertisements 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:45 AM "الصحة": يرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت لـ 7 حالات "الصحة": يرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت لـ 7 حالات أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى سبع حالات. وأكّد في تصريح له، اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحاً أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهما من المستشفى. ، الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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