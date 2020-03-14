، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة ،

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، اليوم، إلى 8086 حالة.
وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، أن 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تأكدت خلال أمس؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8086 حالة على مستوى البلاد حتى فجر اليوم.
وسجّل عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى الـ100 حالة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغ 114 حالة، و110 حالات يومي 12 و13 من مارس على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة، بزيادة 5 حالات خلال أمس. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ليصل إلى 714 شخصًا، بزيادة قدرها 204 أشخاص خلال اليوم السابق.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، اليوم، إلى 8086 حالة.
وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، أن 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تأكدت خلال أمس؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8086 حالة على مستوى البلاد حتى فجر اليوم.
وسجّل عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى الـ100 حالة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغ 114 حالة، و110 حالات يومي 12 و13 من مارس على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة، بزيادة 5 حالات خلال أمس. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ليصل إلى 714 شخصًا، بزيادة قدرها 204 أشخاص خلال اليوم السابق.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:32 AM
107 حالات جديدة تأكدت أمس وإجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، اليوم، إلى 8086 حالة.
وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، أن 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تأكدت خلال أمس؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8086 حالة على مستوى البلاد حتى فجر اليوم.
وسجّل عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى الـ100 حالة لليوم الثالث على التوالي؛ حيث بلغ 114 حالة، و110 حالات يومي 12 و13 من مارس على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة، بزيادة 5 حالات خلال أمس. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام ليصل إلى 714 شخصًا، بزيادة قدرها 204 أشخاص خلال اليوم السابق.
، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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