Redmi Note 9 Pro يلبي احتياجات لاعبي ببجي PUBG

︎ :

.

أطلقت شركة شاومي Redmi Note 9 Pro أحدث هواتفها في سلسلة النوت إذ تستهدف من خلال هذه السلسلة السيطرة الكاملة في الفئة المتوسطة.

Redmi Note 9 Pro مزايا حصرية

ويأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ليكون النسخة الأقل في فئته هذا العام حيث لم يتم الإعلان عن نسخة عادية من الهاتف كما يحدث كل عام حيث تم الإعلان عن Xiaomi Redmi Note 9 و Redmi Note 9 Pro Max فقط حيث يأتي البرو بإمكانيات أفضل من الإصدارات السابقة فقد تم زيادة مساحة الشاشة مع تحسين شكلها حيث أصبحت بالثقب بدلًا من النوتش مع تحسين السطوع تحت أشعة الشمس بشكل أفضل .

كما أدخلت شاومي تحسينات ملحوظة في الأداء حيث تم استخدام Snapdragon 720G بدلًا من الـ Snapdragon 665 مع زيادة سعة البطارية لتصبح أكبر من ذي قبل بل وتكون أكبر بطارية في سلسلة النوت حتى الآن.

أبرز مميزات Redmi Note 9 Pro و Redmi Note 9 Pro Max

Advertisements

دعم الشحن السريع بقوة 18 واط، انفرا ريد للعمل كجهاز تحكم،ومايكروفون إضافي لإزالة الضوضاء كما يدعم التسجيل من الراديو.

كما يتميز الهاتف الجديد بشاشة كبيرة بدقة فائقة FHD+ ذات وضوح وألوان مشبعة وإضاءة قوية مضادة لطبع بصمات الإصبع والزيوت مع حواف ضئيلة للغاية وثقب جانبي صغير للكاميرا السلفي.

كما يتميز بوجود طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 لدعم الجهاز ضد الخدش والصدمات، ومقاوم لسقوط بعض قطرات الماء عليه، كما أن العدة تأتي بزجاج من الخلف والأمام ليجعل شكله فخمًا مثل الفلاج شيب، والجهاز يتوفر بالأسواق مدعوم بأحدث نظام تشغيل أندرويد 10 وأحدث واجهة من شاومي.

كذلك يتميز Redmi Note 9 Pro بذاكرة التخزين الداخلي من نوع UFS 2.1 بمساحة 64 أو 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية رام 4 أو 6 جيجا بايت لمزيد من السرعة والسلاسة أثناء التنقل بين التطبيقات.

ويعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro مناسبًا لهواة الألعاب التي تحتاج جرافيك مرتفعًا مثل لعبة ببجي أو كول أوف ديوتي أو فورت نايت وغيره من ألعاب التسلية.

4 كاميرات تضيف ميزة لـ Redmi Note 9 Pro

يأتي Redmi Note 9 Pro بأربع كاميرات خلفية الأولى الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل والتي تمنحك صورًا واضحة نقية دقيقة التفاصيل بزاوية واسعة ودعم التركيز المزدوج التلقائي وعمل زووم إلكتروني حتى 10x، أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية فائقة الاتساع لتغطية مساحة أكبر، الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل ماكرو لتصوير الأشياء القريبة والرابعة 2 ميجا بكسل لعزل الصور عن الخلفية.

