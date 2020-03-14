تطبيق Your Phone أصبح يدعم النسخ واللصق عبر الأنظمة ورسائل RCS على أحدث هواتف سامسونج

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من المعروف عن دخول كلٍ من مايكروسوفت وسامسونج في شراكة بغية تقديم أفضل تجربة لخدمة Your Phone، والمتمثلة في ربط هواتف أندرويد بحواسيب ويندوز، كما ووعدت الشركة الكورية بإضافة المزيد من التحسينات الحصرية إلى أداة المزامنة في جالاكسي أس 20 و Z Flip، مثل النسخ واللصق عبر الأنظمة الأساسية ودعم RCS.

الآن وكجزء من أحدث إصدار من Windows 10 Insider Preview، انتهز الشركاء الفرصة للإعلان عن تحديث خدمة Your Phone، حيث أصبحت تدعم النسخ واللصق عبر الأنظمة الأساسية بسلاسة، ودعم استخدام اختصارات لوحة المفاتيح المألوفة ctrl + c و ctrl + v أو قائمة النقر بزر الماوس الأيمن.

كما وأشارت مايكروسوفت، أن هذا الدعم متوفّر حاليًا في إعدادات خدمة Your Phone وعلى جهاز حاسوب يعمل بإصدار ويندوز 10 تحديث أبريل 2018 فأعلى، كما وأن الميزة متوفّر بمناطق محدودة دون ذكرها من قبل مايكروسوفت.

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فيما يتعلق بميزة رسائل RCS، فإذا كان مُشغّل شبكة الهاتف يدعمها فيمكنك إرسال هذه الرسائل واستلامها على جهازك الحاسوب المرتبط، بشرط استخدام تطبيق رسائل سامسونج كتطبيق افتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح التحديث لهاتفك بعرض شاشة سوداء عندما تعكسه على جهازك الحاسوب لتوفير الطاقة، ولعرض الشاشة مرة أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر الطاقة أو تنشيط Bixby أو التمرير فوق الشاشة.

أخيرًا، يجب أن تكون هذه الميزات متاحة بالفعل في تطبيق Your Phone على سلسلة هواتف جالاكسي أس 20 أو Z Flip، إذا لم يكن الأمر كذلك، فتأكد من أنك على أحدث إصدار سواء رسمي أو تجريبي، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المدعومة.

تحميل تحديث Your Phone على أندرويد.

