متحدثة التعليم تنفي اعتماد  درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل

نفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي. وعبر حسابها بموقع (تويتر)، كتبت الشهري: تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل. وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

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