الأرصاد تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان تستمر حتى الـ5 مساءً

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والريث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّنت الهيئة، أن الحالة مستمرة - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الثالثة فجرًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.