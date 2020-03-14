آل جابر: مطار عدن آمن والرحلات مستمرة

أكَّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أن مطار عدن آمن وبنفس وحدات حمايته، وأن الرحلات مستمرة عبر المطار.

وأوضح آل جابر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بعض من يقيم خارج اليمن يقوم بتغريدات بعضها، وفق معلومات مغلوطة ومضللة.

وأضاف خلال نفس التغريدة: «مطار عدن آمن وبنفس وحدات حمايته، والرحلات مستمرة وتم البدء في المرحلة الأولى من إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتم توفير الباصات الترددية، والكهرباء تعمل على 24/7 (24 ساعة في الأسبوع)، وتأمين وحدة إطفاء وفق أفضل المواصفات الدولية».