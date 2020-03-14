السعودية اليوم / فنزويلا تسجل أول إصابتين بكورونا المستجد وتقفل المؤسسات التعليمية



كراكاس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرةً الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة أخرى أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وعلى أثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلًا "سنبدأ حجرًا صحيًا جماعيًا".

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08:47ت م

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