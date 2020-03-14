السعودية اليوم / الصين تسجل 11 حالة إصابة إضافية و 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا



بكين 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 11 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة.

كما سجلت وفاة 13 حالة من بين المصابين بالفيروس.

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08:18ت م

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