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بن بريك وآل جابر.. للصحفي الجنوبي: معلوماتك عارية من الصحة
السبت 14 مارس 2020
تداولت صفحات موقع التواصل تويتر، تغريدة للصحفي اليمني الجنوبي "صلاح بن لغبر" يقول فيها: "يتم تعيين محافظ ومدير امن لعدن نهاية الشهر الحالي، لكن بعد إتمام مخطط السيطرة على الميناء والمطار".
واستكمل: "ويوجد حاليا قوات مجهزة بكل الأسلحة في معاشيق وفي معسكر التحالف وفي احياء داخل عدن شمالية ومن الجنوبيين الموالين للإخوان" .
رد سفير السعودية باليمن
علق سفير المملكة العربية السعودية في دولة اليمن، محمد آل جابر، على تغريدة الصحفي اليمني، في تغريدة على حسابة الشخصي ويقول: "اخ صلاح، هذه المعلومات عارية من الصحة، والتحالف بقيادة المملكة الذي استعاد عدن وباقي المحافظات".
وأضاف ال جابر في تغريدته: "ويعمل على تأمينها مع المخلصين من ابنائها لا يوجد في معسكراته قوات او أسلحة تستخدم ضد ابناء عدن والمحافظات الأخرى، بل لحمايتهم وتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ودعم التنمية".
رد الانتقالي الجنوبي
وجه هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رساله للصحفي اليمني، معلقاً على تغريدة ال جابر قائلاً: "أخي العزيز صلاح هذا كلام مسؤول سعودي كبير، ومتحمل عبئاً كبيرا من المسؤولية، ونثق بصدق كلامه".
وقال: "أرى جمع كل جهودنا مثل ما نحن عليه دائما مع التحالف بقيادة السعودية، التي رعت اتفاق الرياض، ونفوت كل الفرص لمن يريد تعطيل هذه الجهود، وتوجيهات القيادة الجنوبية واضحة في الثبات مع السعودية".
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