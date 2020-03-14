السعودية اليوم / شركات أميركية في قطاعات التكنولوجيا والتجزئة والادوية تساعد جهود الحكومة على مواجهة كورونا



واشنطن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة لدى إعلانه حالة الطوارئ الوطنية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن شركة غوغل سوف تساعد في هذه الجهود من خلال تدشين موقع إلكتروني، مشيرا إلى أن هناك 1700 مهندس في الشركة يعملون في هذا الإطار.

وأكد الرئيس ترامب في كلمته أهمية التعاون مع القطاع الخاص لمحاربة الوباء الذي أصاب نحو 1600 شخص في البلاد، وقف إلى جانبه رؤساء تنفيذيون لكبرى شركات التجزئة والأدوية، وكان قد ناقش معهم قبل المؤتمر أوجه التعاون الممكنة.

والجدير بالذكر أن الرئيس ترامب التقى أيضا اليوم الرئيسين التنفيذيين لشركات "تارغت" بريان كورنيل و"ولمرت" دوغ ماكميلون،الذين شاركوا جميعا في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض.

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