شكرا لقرائتكم خبر عن «المظالم»: الخدمات الإلكترونية تغني عن الحضور والان نبدء بالتفاصيل
وأشار الديوان إلى عدم الحاجة إلى مراجعة المحاكم في عدد من الإجراءات؛ إذ يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة «معين» الإلكترونية، ويغني الدخول إلى المنصة عن الحضور إلى المحكمة، عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة. ويعتزم الديوان تنسيق عدد الحضور ودخولهم لقاعات الجلسات، وتجنب التزاحم، ونصّت توجيهات رئاسة الديوان على توفير جميع المتطلبات الوقائية، وفق تعليمات الجهات المختصة، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية التي من شأنها رفع مستوى الوعي بمخاطر الأوبئة وانتشارها.
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