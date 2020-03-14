، "فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل ،

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أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.
ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.
وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.
وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14
أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.
ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.
وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.
وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:12 AM
للحد من فيروس كورونا "كوفيد 19"
أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.
ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.
وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.
وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".
، "فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل ،
المصدر : الخليج 365
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