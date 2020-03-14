شاهد.. شاعر يؤم المصلين في صلاة الجمعة بمسجد ببريدة

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شهد جامع زينب بنت جحش بحي سلطانة الغربية بمدينة ⁧‫بريدة⁩ غياب الإمام عن الحضور لأداء خطبة وصلاة الجمعة.

وصعد إلى المنبر أحد المصلين (الشاعر والأديب محمد الضالع) وخطب بالمصلين مرتجلاً تحدث فيها عن شرور الفتن والحث على الإكثار من شكر النعم.

ولاقت الخطبة استحسانا من المصلين، لتمكنه من الإلقاء الجيد، حيث أظهرت الصور المتداولة الشاعر الضالع خطيباً للجمعة.



