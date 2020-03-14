القضاء ينصف موظفة أمضت أكثر من 19 عاما بدون إجازات

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صدر حكم قضائي لصالح موظفة أمضت أكثر من 19 سنة لم تأخذ إجازاتها، بإلزام صاحب العمل دفع قيمة الإجازات طوال خدمتها.

وجاء الحكم بعدما حصرت المدعية طلباتها في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وتذاكر السفر والتعويض عن الضرر الذي أصابها من التأخير في صرف مستحقاتها.

ونص قرار الهيئة الابتدائية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (112144) ريالا مقابل المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة عن كامل الخدمة ورد بقية الطلبات لعدم ثبوت الاستحقاق،تأسيسا على أن مكافأة نهاية الخدمة تدفع للعامل في نهاية خدمته.

وكانت المدعية ذكرت أنها تسلمت من حساب مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (9403) ريالات.

