︎ :
.
أغلقت أمانة محافظة جدة شاطئ الإسكندرية ومنعت السباحة فيه مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وقالت الأمانة إن الإغلاق جاء بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة.
وكانت الأمانة اتخذت عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس منها تنظيم حملات لمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمحلات التجارية، ومنع تداول الشيشة والمعسل بالمقاهي، إلى جانب تطهير ألعاب الأطفال بالحدائق العامة ومرافق الواجهة البحرية ودورات المياه العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر “أمانة جدة” تغلق شاطئ الإسكندرية وتمنع السباحة فيه احترازياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.