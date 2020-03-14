بسبب “كورونا”.. وزير الصحة الكويتي يستحلف الكويتيين والمقيمين للبقاء في منازلهم (فيديو)

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وجه وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح مناشدة للمواطنين الكويتيين والمقيمين مستحلفاً إياهم بالله للبقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات، للحفاظ على سلامتهم والمساهمة في الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

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وقال وزير الصحة الكويتي، في تصريح تلفزيوني، إن انتشار “كورونا المستجد” واجتياحه لمعظم دول العالم خلال شهرين فقط، يعد سابقة لم يشهد لها العالم مثيلاً، مضيفاً أنه يناشد أي رب أسرة وربة أسرة بالالتزام بتوجيهات وإرشادات وزارة الصحة، حفاظا على سلامة أسرهم ومجتمعهم.

وأضاف الصباح، أن خطورة “كورونا” تتمثل في أن أعراضه لا تظهر إلا بعد عدة أيام من الإصابة، وأثناء ذلك يشارك المرضى في المناسبات العامة والخاصة كالأعراس والديوانيات وغيرها، فيساهمون بنشر المرض دون قصد.



