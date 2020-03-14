︎ :
.
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد المسلمين بالرجوع إلى الله والتضرع إليه خاصة في وقت انتشار الأوبئة، وأن يلتزم الجميع بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الجهات المعنية.
وقال في خطبة الجمعة أمس، إنه ما استدفع البلاء بمثل الاستكانة إلى الله عز وجل والتضرع إليه وكثرة الاستغفار، محذراً من الغفلة فإن للقلب قسوة، ولقد عاقب الله أقواماً بتركهم التضرع فقال عز شأنه {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ}، داعياً الله أن يحفظ المسلمين ويحمي هذا البلد وبلاد المسلمين.
وأضاف “بن حميد” أن الأوبئة والأمراض تظهر ثم تعبر وتحل ثم ترحل فأبشروا واستبشروا وتفاءلوا وتعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية، والتزموا بالتعليمات والتوجيهات ومن أكثر الرجوع لربه بكثرة ذكره أورثه رجوعاً إليه في قلبه فيبقى إلى الله مفزعه وإلى ربه ملاذه.
ووجه المسلمين إلى الإكثار من ذكر ورد في السنة النبوية “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”، بأن يكرر 3 مرات فمن فعل ذلك حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قاله حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب الحرم المكي: الأوبئة والأمراض تظهر ثم ترحل فأبشروا وتفاءلوا.. وأوصيكم بهذا الدعاء المنجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.