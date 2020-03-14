حقيقة استخدام طائرة “درون” للكشف عن مصابي “كورونا” في مسجد بجازان

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نفت مصادر ما تردد حول استخدام طائرة “درون” للكشف عن فيروس “كورونا” بالأشعة الحمراء داخل أحد مساجد بيش بجازان.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الطائرة كانت تقوم بعمليات توثيق فقط، مشيرةً إلى أن إدارة المسجد اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى.

وأشارت إلى أن إجراءات إدارة المسجد تمثلت في استعمال قياس الحرارة وتوزيع الكمامات على المصلين والتوعية الصحية عند بوابات المسجد.

