السعودية اليوم / موريتانيا توقف الرحلات السياحية بين مدينة أطار وفرنسا



نواكشوط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الموريتانية إلغاء جميع الرحلات السياحية بين مدينة أطار السياحية وباريس، وذلك بتعليمات من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وأفاد بيان لوزارة التجارة والسياحة الموريتانية، أن قرار إلغاء الرحلات "إجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا".

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