السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر إرهابي



تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

ألقى الأمن التونسي اليوم القبض، على عنصر إرهابي في مدينة نابل شمال شرق تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن الإرهابي متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومفتش عنه من قبل الوحدات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفق تعليمات النيابة العمومية.

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