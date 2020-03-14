، الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي غرب الضالع ،

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لقي عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حتفهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، مساء أول أمس الخميس، التسلل باتجاه مواقع في محيط تبة “عثمان”، ومنطقة “باب غلق” في جبهة الجب بمديرية قعطبة.
وأفشلت قوات الجيش محاولة التسلل لعناصر المليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها، وفقاً لما ذكره موقع، سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني، تعزيزات المليشيا في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وقال الموقع إن المليشيا تكبدت خلال اليومين الماضيين، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهتي الفاخر، وصبيرة في المحافظة ذاتها.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن
الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي غرب الضالعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-14
لقي عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حتفهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، مساء أول أمس الخميس، التسلل باتجاه مواقع في محيط تبة “عثمان”، ومنطقة “باب غلق” في جبهة الجب بمديرية قعطبة.
وأفشلت قوات الجيش محاولة التسلل لعناصر المليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها، وفقاً لما ذكره موقع، سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني، تعزيزات المليشيا في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وقال الموقع إن المليشيا تكبدت خلال اليومين الماضيين، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهتي الفاخر، وصبيرة في المحافظة ذاتها.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:51 AM
أجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها
لقي عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حتفهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، مساء أول أمس الخميس، التسلل باتجاه مواقع في محيط تبة “عثمان”، ومنطقة “باب غلق” في جبهة الجب بمديرية قعطبة.
وأفشلت قوات الجيش محاولة التسلل لعناصر المليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها، وفقاً لما ذكره موقع، سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني، تعزيزات المليشيا في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وقال الموقع إن المليشيا تكبدت خلال اليومين الماضيين، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهتي الفاخر، وصبيرة في المحافظة ذاتها.
، الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي غرب الضالع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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