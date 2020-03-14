، وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعة ،

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أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.
وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.
ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.فيروس كورونا الجديد مصر وزير الأوقاف المصري
وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعةعبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-14
أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.
وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.
ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:30 AM
خالف تعليمات الوزارة بتحديد مدة وموضوع الخطبة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا
أصدر وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإيقاف إمام مسجد؛ خالف تعليمات الوزارة في تحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة أمس الجمعة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، وقام تغيير موضوع الخطبة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية رئيس القطاع الديني بالوزارة، الشيخ جابر طايع، أكد فيه أن إمام مسجد في بني سويف، يُدعى إبراهيم محمد علي المغربي، غيَّر موضوع الخطبة، وأطال الوقت فوق خمس عشرة دقيقة.
وصدر قرار الوزير "مختار جمعة" بإحالة الخطيب للتحقيق، ووقفه عن أداء الخطابة في أي مسجد تابع للأوقاف، أو إلقاء الدروس، أو الإمامة بالصلاة لمدة ثلاثة أشهر، ولحين انتهاء التحقيقات معه.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حددت وقت خطبة الجمعة في قرار سابق بما لا يتعدى 15 دقيقة تخفيفًا من الزحام، كإجراء وقائي منعًا لانتشار فيروس كورونا.
ونشرت تعميمًا على جميع المديريات بمحافظات ومدن مصر، يتضمن توصيات عدة بقرار من وزير الأوقاف عن موضوع الخطبة حول مكانة الشهداء، والنظافة، تحسبًا للتزاحم وانتشار الأوبئة.
، وزير الأوقاف المصري يقرِّر إيقاف إمام مسجد تجاوز الـ١٥ دقيقة في خطبة الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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