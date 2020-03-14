مصر الأولى وإيران الثانية.. أبرز 5 دول جاءت منها حالات كورونا إلى المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وبذلك تكون وصلت عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 62 حالة، فيما أعلنت الوزارة عن تعافي حالة واحدة.

«صحيفة عاجل» ترصد أبرز الدول التي جاءت منها حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أعلنت المملكة عن الحالة الأولى في 2 مارس الجاري، فيما يلي:

1-تأتي مصر في المرتبة الأولى، إذ سجلت المملكة 34 إصابة بفيروس كورونا من الجنسية المصرية، أحدهم مصري كان قادما قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة في 11 مارس الجاري والآخر رجل من مصري قادم من جمهورية مصر العربية، وباقي الإصابات ممن خالطوا الزائرين المصريين.

2- جاءت إيران في المركز الثاني، إذ سجلت المملكة 10 إصابات بفيروس كورونا، أعلنت عنها في أوقات متفرقة، قادمين من إيران عبر البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات.

3- العراق جاءت في المركز الثالث، إذ سجلت المملكة 9 إصابات قادمة من العراق، أعلنت عنها في وقت متفرق معظمهم من النساء.

4-بينما حلت تركيا في المركز الرابع بواقع حالتين فقط مصابة بفيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة أن إحدى الحالتين لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، والحالة الثانية لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان.

5- حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بواقع حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا وهي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة.

6- أما الحالات الستة المتبقية فهي حالات لمواطنين ومواطنات خالطوا الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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وعلى مستوى المحافظات تتوزع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على المنشآت الصحية المخصصة للحجر الصحي في كل من: الرياض، والقطيف والإحساء وجدة ومكة المكرمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أنه على القادمين من «إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان» أو خالطت شخصًا مصابًا، ولم تتضح لديك أي أعراض، بالتزام العزل المنزلي واتباع التعليمات الصحية اللازمة.

وفي 2 مارس الجاري، سجلت وزارة الصحة أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

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