شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة سفلتة شارع ابن بطوطة بحي الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الشؤون الفنية، وضمن برنامج تحسين وتطوير شوارع مدينة الظهران بتحسين وإعادة سفلتة شارع ابن بطوطة بحي الجامعة. وكانت إدارة الشؤون الفنية بالبلدية قد قامت مؤخرًا بتركيب وسائل السلامة المرورية بشارع عمر بن عبدالعزيز بحي الدانة.

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