شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متدربة في صناعة المبادرات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وتتلخص الورشة في فن صناعة المبادرات واختيار المبادرة الأكثر تميزاً وذات صفة إبداعية ومكملة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك مهارات ومجالات ودورة حياة المبادرة وأهم سماتها الناجحة وأدوات صناعتها، تلا ذلك عرض نماذج تطبيقية عملية للمبادرات المجتمعية من قبل الموظفات.
وقد عرضت الورشة على الموظفات تطبيق النموذج على مبادرات الجمعية واستحداثها.
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