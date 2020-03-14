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40 متدربة في صناعة المبادرات بالأحساء

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نفذت جمعية فتاة الأحساء التنموية في مقرها ورشة تدريبية عن كيفية صناعة المبادرات المجتمعية، قدمها المستشار في تنظيم المبادرات التنموية والمجتمعية محمد العيد، لموظفات وأعضاء ومتطوعات الجمعية واللاتي بلغ عددهن 40 متدربة.

وتتلخص الورشة في فن صناعة المبادرات واختيار المبادرة الأكثر تميزاً وذات صفة إبداعية ومكملة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك مهارات ومجالات ودورة حياة المبادرة وأهم سماتها الناجحة وأدوات صناعتها، تلا ذلك عرض نماذج تطبيقية عملية للمبادرات المجتمعية من قبل الموظفات.

وقد عرضت الورشة على الموظفات تطبيق النموذج على مبادرات الجمعية واستحداثها.

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