شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مواقع «عربات الكرفان» بشاطئ العقير والان نبدء بالتفاصيل

دشن أمين الأحساء م. عادل الملحم موقع المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة «عربات الكرفان» على شاطئ العقير، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، وبمساحة إجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع، نفذتها بلدية العقير.

وخلال التدشين، أكد أمين الأحساء أن الموقع ضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترا مربعا، ونقاطا لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترا مربعا واستيعاب 50 شخصا، وتركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وملعبا لكرة الطائرة، ومناطق للشواء وسط استراحات مسطحات خضراء، إضافة إلى مغاسل ومراوش على امتداد الموقع.

وذكر أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظرا لكثرة ارتياد أصحاب «عربات الكرفان» لشاطئ العقير وعشوائية الوقوف في مواقع مختلفة من الشاطئ، بالإضافة إلى حاجتهم إلى خدمات خاصة بهم، كنقاط تصريف مياه الصرف الصحي، ونقاط التزود بالمياه الصالحة للاستخدام، لذا سعت الأمانة إلى إنشاء مواقف خاصة بهم، وتعتبر الأمانة من أوائل الأمانات على مستوى الخليج العربي في تقديم هذه الخدمة لمرتادي الشواطئ.

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وأكد الملحم أن الأمانة تسعى وبخطوات حثيثة إلى تعزيز خطتها الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، في العمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير، وتعزيزا للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيم القطاع السياحي في المنطقة.

بدوره، أوضح رئيس بلدية العقير راشد المسلمي أن تصميم الموقع تم فيه مراعاة التوسع المستقبلي وفق الخطط التطويرية، عبر تخصيص مساحات لأصحاب المخيمات، وكذلك تجهيز مواقع ذات طابع المغامرات وتحديات الشباب، في حين تم ما مجموعه 16 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وفيها عدد من الأشجار، وإضافة مقاعد خرسانية.

إلى ذلك، قدم ملاك مركبات «الكرفان» شكرهم وتقديرهم لأمانة الأحساء ممثلة في بلدية العقير، على مبادرتهم الرائدة في تخصيص موقع لهم على شاطئ العقير، ورعايتهم كافة الخدمات في الموقع، والتي أعطت جانبا من تعزيز هواة الرحلات وسط تنظيم جميل على شاطئ العقير.