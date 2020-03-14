شكرا لقرائتكم خبر عن غرب الدمام.. إغلاق 3 منشآت تعمل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة خلال الفترة المسائية مؤخرا ثلاث منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أغلقت إدارة صحة البيئة بالبلدية وضمن حملة الرقابة بالبلدية صالون حلاقة، وذلك لعدم التقييد بالاشتراطات الصحية، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

يذكر أن إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام نفذت مؤخرا 6803 زيارات للمنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال النصف الأول من هذا العام 1441هـ، التي أسفر عنها إغلاق 119 محلا مخالفا، التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والأنظمة البلدية. وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني أن الجولات، التي نفذتها البلدية أسفر عنها أيضا توجيه 5586 إنذارًا، وتطبيق غرامات بلدية على المخالفات، وإتلاف 5600 كيلو جرام من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد المهندس القحطاني استمرار البلدية في القيام بالحملات التفتيشية ومتابعة المحلات الغذائية، التي تقدم المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالنظافة والتنسيق والترتيب والجودة، وأن البلدية ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية على جميع المخالفين، مهيبا بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال مركز 940.