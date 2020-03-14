شكرا لقرائتكم خبر عن 679 متدربة يستفدن من برامج «تقنية حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

استفادت 679 طالبة من البرامج والورش التدريبية التي نظمتها الكلية التقنية للبنات في محافظة حفر الباطن، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وتضمنت البرامج التدريبية والورش مختلف المجالات، منها الحوسبة الحسابية، وإنشاء مجلة إلكترونية، وعمل رايات، والمقابلة الشخصية، ومعرفة سِمَات المقابلة الشخصية، والتهيئة إلى عالم العمل، إضافة إلى ورشة الإتيكيت، وفن إدارة الوقت، ومشروع ريادة.

وضمن أنشطة الوحدات المتخصصة بالكلية، نفذّت الوحدة الصحية مؤخرا بالتعاون مع العيادات الصحية الخارجية وقسم تقنية تصميم وإنتاج الملابس ندوة تثقيفية عن العلاج الطبيعي وعيادة متنقلة لفحص السكر والضغط والوزن للمتدربات.

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مما يجدر ذكره، أنه تم مؤخرا تدشين فريق الأنشطة بـالكلية، والذي يهدف إلى التنسيق لإقامة الأنشطة في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية (داخل الكلية وخارجها).

وتم خلال يوم التدشين عرض خطة النشاط، ومناقشة مبادئ وقواعد فريق العمل، والتعريف بمهام الفريق وتوزيعها على أفراده.

وكانت الكلية قد قررت بناءً على تعليمات المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني استكمال التدريب عن بعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني «البلاك بورد» من يوم الثلاثاء الماضي وفق الجدول التدريبي، منوهة إلى أنه سيتم احتساب الحضور والغياب في وقته.