شكرا لقرائتكم خبر عن حصر الأراضي الزراعية بـ«الصمان والدبدبة» والان نبدء بالتفاصيل

حددت اللجنة الإشرافية على مشروع حصر الأراضي الزراعية الواقعة بمنطقة الدبدبة والصمان والفلاة المحاذية لها، آخر موعد لتقديم المستمسكات والوثائق لها، يوم الخميس 30/‏8/‏1441هـ الموافق 23/‏4/‏2020م، وطالبت اللجنة الإشرافية من أصحاب المزارع، الواقعة داخل النطاق المحدد في هذه المنطقة، مراجعة مقر اللجنة الذي تم تحديده أمام الجامع الكبير بمحافظة قرية العليا، وذلك لتقديم المستندات المطلوبة، وبيّنت اللجنة أن المستندات، التي يتوجب تقديمها هي، أصل الملكية وصورة واضحة منه، ووكالة شرعية سارية المفعول في حال وجود وكيل، بالإضافة إلى إحضار صورة من الهوية الوطنية مدون بها وسيلة التواصل، إلى جانب أرقام إحداثيات موقع المزرعة.

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