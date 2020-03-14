شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحواجز الخرسانية بشوارع وأحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الخُبر ممثلة في إدارة النظافة بمواصلة العمل لإزالة الحواجز الخرسانية من الشوارع والأحياء السكنية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

يُذكر أن بلدية محافظة الخُبر بالتعاون مع شرطة الخبر، أزالت مؤخرًا الحواجز الخرسانية من محيط عددٍ من المجمّعات السكنية في المحافظة، وذلك ضمن حملة البلدية في تحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، أن البلدية أزالت حاليًا حواجز أسمنتية لـ63 مجمعًا سكنيًا من أصل 97 مجمعًا، وذلك لما تشكّله الحواجز من تشوّه بصري، وتضييق الحركة المرورية، إضافة إلى تعدّي المجمعات السكنية على الممتلكات العامة، منوهًا إلى استكمال إزالة باقي الحواجز الأسمنتية من المجمعات المتبقية.