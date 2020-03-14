شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أوروبا بؤرة وباء تخطت الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد «(كوفيد 19»، حيث تشهد القارة أعداد إصابات جديدة وحالات وفيات بالفيروس تتخطاها في دول العالم الأخرى مجتمعة باستثناء الصين. وأوضحت المنظمة أن الأعداد التي يجري التبليغ عنها في أوروبا حاليًا تتخطى الأعداد التي كانت تعلن عنها الصين في قمة تفشي الوباء لديها.

وقال مدير عام المنظمة د. تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية: إن هناك 132 ألف حالة إصابة بالفيروس في 123 دولة، و5 آلاف حالة وفاة.

وأعلنت سويسرا عن إغلاق جميع مدارسها وفرض الرقابة على جميع حدودها مع منطقة شنجن، ومنع أي تجمعات تضم أكثر من 100 شخص حتى نهاية أبريل القادم، في ضوء تطورات فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 10 مليارات فرنك سويسري لدعم اقتصادها في مواجهة الأزمة الوبائية، وضخ سيولة في القطاعات المتضررة وبدون بيروقراطية. وبلغت حالات الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا 1125 حالة مؤكدة، وتزايد يومي في عدد الإصابات الجديدة بمعدل 30%.